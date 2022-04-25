ru ua
Пн, 25 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Спутники обнаружили под Мариуполем третью братскую могилу

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 25 апреля 2022 18:32
Спутники обнаружили под Мариуполем третью братскую могилу Фото: под Мариуполем обнаружили третью братскую могилу (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В поселке Старый Крым под Мариуполем обнаружили третье место массового захоронения жителей города. На спутниковых снимках видно, что длина траншей составляет до 70 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы" Радио Свобода.

Отмечается, что третье место массового захоронения под Мариуполем зафиксировал спутник Planet. Траншеи для братской могилы появились на кладбище Старого Крыма 24 марта, практически сразу после оккупации поселка российскими войсками.

На спутниковых снимках можно увидеть, что длина траншей составляет 60-70 метров. Общая протяженность места массового захоронения увеличилась до более чем 200 метров.

Фото: снимки третьей братской могилы под Мариуполем (radiosvoboda.org)

Напомним, 22 апреля стало известно о еще одной братской могиле под Мариуполем. Вблизи села Виноградное оккупанты вырыли траншею, в которой захоронили тела погибших горожан.

По данным Мариупольского городского совета, только в поселке Мангуш оккупанты могли захоронить около 9 тысяч горожан.

Война России против Украины идет 61-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Донбасс Донецкая область Война в Украине
NEWS
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет