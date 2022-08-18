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Спутник для ВСУ: в СтратКоме назвали новое преимущество для украинских военных

Фото: названы преимущества спутника ICEYE для украинских военных (iceye.com)
Автор: Иван Носальский

Спутник ICEYE, который был куплен на собранные украинцами средства, может сканировать объекты на Земле при любой погоде и способен видеть через препятствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом в Telegram.

По информации Управления стратегических коммуникаций, спутники ICEYE проводят съемку с помощью синтезированной радиолокационной апертуры (SAR), которая позволяет в любое время суток и при любых погодных условиях сканировать объекты.

"Системы SAR благодаря автоматическому распознаванию объектов с применением распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработки сигналов способны видеть... сквозь помехи. То есть, грубо говоря, не то чтобы плотная облачность, а даже стены зданий для этой системы не помеха", - подчеркивают в Управлении.

Также СтратКом обнародовал снимки с разных спутников для наглядного примера (снимок с ICEYE - нижний).

Снимки одной локации с разных спутников (t.me/AFUStratCom)

Напомним, сегодня, 18 августа, стало известно, что фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 млн гривен. Это средства, которые ранее собирали на покупку трех "Байрактаров".

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