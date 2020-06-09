Спустя пять лет после пожара в Василькове виновные не наказаны, - фонд

Виновники техногенной катастрофы на нефтебазе компаний "БРСМ-Нафта", произошедшей 8 июня 2015 года, не понесли ни уголовного, ни даже морального наказания.

Об этом заявил глава Фонда ликвидации последствий Васильковской трагедии Олег Верник на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Очередная годовщина Васильковской трагедии - самой большой техногенной катастрофы за годы независимости Украины. Пять лет назад, 8 июня 2015 года, на нефтяной базе, принадлежащей группе компаний "БРСМ-Нафта", произошел взрыв, который унес жизни шести человек, еще 16 были травмированы и тысячи пострадали. Люди, государство и экология понесли многомиллиардный ущерб. Владельцы нефтяной базы даже не извинились. Но наша борьба продолжается", - написал он.

Напомним, пять лет назад на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области произошел пожар, длившийся пять дней. Основными версиями следствия считаются нарушение правил безопасности и поджог с целью сокрытия растраты.