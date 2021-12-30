Спустя 30 лет. Похищенный в детстве китаец нашел мать по нарисованной карте села

Китаец, которого в четырехлетнем возрасте похитили и продали в другую семью, через 30 лет нашел свою мать. Для этого он по памяти нарисовал карту села, где жил до похищения.

Как отмечает издание, 37-летний Ли Цзинвэй из китайской провинции Юньнань был похищен из дома в четыре года. Его увез и продал супружеской паре, которая хотела завести детей, сосед. Новым домом мальчика стал город центральном Китае, расположенном на расстоянии почти 2 тысяч километров от родного села мужчины.

Мальчик рос в приемной семье. Однако у него сохранились туманные воспоминания о матери и месте, где он родился. Повзрослев мужчина начал поиск родителей. Он не мог вспомнить ни названия села, ни своего настоящего имени.

Тогда Ли по памяти нарисовал все, что помнил. На самодельной карте он изобразил расположение домов в деревне, реку и холмы. Потом с помощью полиции и активистов из интернета китайцу удалось установить название деревни - Чжаотун, расположенной недалеко от города Юньнань.