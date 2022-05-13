ru ua
Пт, 13 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Спрятался под матрасом. Украинец пытался незамеченным пересечь государственную границу

Новина українською →
Украина, Пятница 13 мая 2022 14:06
Спрятался под матрасом. Украинец пытался незамеченным пересечь государственную границу Фото: Государственная граница (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

На пропускном пункте "Шегени" украинец хотел незаконно пересечь государственную границу. Он спрятался в микроавтобусе под матрасом и планировал остаться незамеченным. Однако при проверке документов и автомобиля, его увидели пограничники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Утром в пункт пропуска "Шегини" водитель микроавтобуса завез восьмерых пассажиров, о чем была сделана отметка в контрольном талоне. Однако на паспортный контроль прибыл водитель и семь пассажиров.

Во время осмотра транспортного средства нашли мужчину. Он переместился в багажное отделение и спрятался под матрасом.

Таким образом украинец пытался попасть в Польшу, ведь законных оснований для выезда за границу у него не было. Лицо через границу не пропущено и привлечено к административной ответственности, сообщили пограничники.Спрятался под матрасом. Украинец пытался незамеченным пересечь государственную границу

Напомним, гражданин Республики Румыния организовал схему перевозки мужчин призывного возраста по чужим паспортам иностранцев. Свои услуги оценивал в 5000 долларов США с человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Граница с Украиной
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС