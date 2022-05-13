Спрятался под матрасом. Украинец пытался незамеченным пересечь государственную границу

На пропускном пункте "Шегени" украинец хотел незаконно пересечь государственную границу. Он спрятался в микроавтобусе под матрасом и планировал остаться незамеченным. Однако при проверке документов и автомобиля, его увидели пограничники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

Утром в пункт пропуска "Шегини" водитель микроавтобуса завез восьмерых пассажиров, о чем была сделана отметка в контрольном талоне. Однако на паспортный контроль прибыл водитель и семь пассажиров.

Во время осмотра транспортного средства нашли мужчину. Он переместился в багажное отделение и спрятался под матрасом.

Таким образом украинец пытался попасть в Польшу, ведь законных оснований для выезда за границу у него не было. Лицо через границу не пропущено и привлечено к административной ответственности, сообщили пограничники.