Спрос на евробонды "Большой стройки" более чем втрое превысил предложение, - Кубраков
Евробонды "Укравтодора" серии "Большая стройка" были полностью распроданы на Лондонской бирже в первый же день торгов. Общая сумма эмиссии ценных бумаг впервые вышедшего на глобальный финансовый рынок агентства составила $700 млн.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.
По его словам, заявок на них поступило на $2,4 млрд - спрос более чем втрое превысил предложение.
"Благодаря этой транзакции для обновления дорожной инфраструктуры размещено 700 млн долларов США под 6,25% на 7 лет", - отметил Кубраков.
Бонды выпущены под государственные гарантии.
Ставку в 6,25% Кубраков назвал исторически низкой на фоне предыдущих размещений украинских еврооблигаций в долларах США под госгарантии. А спрос на еврооблигации, по его мнению, свидетельствует об интересе к Украине на финансовом рынке и доверие к ней и масштабных инфраструктурных проектов, которые реализуются в ней.
Страна имеет две победы сегодня-на матче с Северной Македонией и на международных финансовых рынках. Впервые в...Posted by Александр Кубраков on Thursday, June 17, 2021
Привлеченные средства будут потрачены на обновление дорожной инфраструктуры по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал строительство и ремонт 6500 км дорог только в этом году.