Спрос на евробонды "Большой стройки" более чем втрое превысил предложение, - Кубраков

Евробонды "Укравтодора" серии "Большая стройка" были полностью распроданы на Лондонской бирже в первый же день торгов. Общая сумма эмиссии ценных бумаг впервые вышедшего на глобальный финансовый рынок агентства составила $700 млн.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

По его словам, заявок на них поступило на $2,4 млрд - спрос более чем втрое превысил предложение.

"Благодаря этой транзакции для обновления дорожной инфраструктуры размещено 700 млн долларов США под 6,25% на 7 лет", - отметил Кубраков.

Бонды выпущены под государственные гарантии.

Ставку в 6,25% Кубраков назвал исторически низкой на фоне предыдущих размещений украинских еврооблигаций в долларах США под госгарантии. А спрос на еврооблигации, по его мнению, свидетельствует об интересе к Украине на финансовом рынке и доверие к ней и масштабных инфраструктурных проектов, которые реализуются в ней.

Страна имеет две победы сегодня-на матче с Северной Македонией и на международных финансовых рынках. Впервые в... Posted by Александр Кубраков on Thursday, June 17, 2021

Привлеченные средства будут потрачены на обновление дорожной инфраструктуры по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".