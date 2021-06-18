Попит на євробонди "Великого будівництва" втричі перевищив пропозицію, - Кубраков

Євробонди "Укравтодору" серії "Велике будівництво" було повністю розпродано на Лондонській біржі у перший день торгів. Загальна сума емісії цінних паперів агенції, що вийшла на глобальний фінансовий ринок вперше, склала $700 млн.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

За його словами, заявок на них надійшло на $2,4 млрд - попит більш ніж втричі перевищив пропозицію.

"Завдяки цій транзакції для оновлення дорожньої інфраструктури розміщено 700 млн доларів США під 6,25% на 7 років", - зазначив Кубраков.

Бонди випущено під державні гарантії.

Ставку в 6,25% Кубраков назвав історично низькою на фоні попередніх розміщень українських єврооблігацій у доларах США під держгарантії. А попит на єврооблігації, на його думку, свідчить про інтерес до України на фінансовому ринку та довіру до неї та масштабних інфраструктурних проєктів, що реалізуються в ній.

Країна має дві перемоги сьогодні – на матчі з Північною Македонією і на міжнародних фінансових ринках. Вперше в... Posted by Олександр Кубраков on Thursday, June 17, 2021

Залучені кошті буде витрачено на оновлення дорожньої інфраструктури за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".