Спроби відновлення незалежності. З якими подіями в історії пов'язують подвиг Майдану

З якими історичними подіями пов'язують подвиг Майдану

Майдан у Києві та жертва Героїв Небесної Сотні є продовженням боротьби України за власну незалежність і державність.

"Події, які відбувались в кінці 20 століття, - і Революція на граніті, і подальші Майдани, - є продовженням тих процесів, які тривали в Україні на початку минулого століття", - наголосив експерт.

За його словами йдеться, зокрема, й про Українську революцію - "наші перші визвольні змагання", боротьбу українського народу за незалежність і державність у 1917-1921 роках, яка "охоплювала створення та боротьбу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки та їхню спробу об'єднання".

"Ця боротьба триває, бо попередні процеси не завершились перемогою. Приміром, під час Української революції 1917-1921 років і тодішньої спроби відновлення незалежності, були ті самі передумови. Теж була потреба зовнішньої допомоги. Була потреба визнання української нації, молодої держави", - розповів Пошивайло.

Він пояснив, що тоді в України "була потреба у підтримці цивілізованого європейського світу на дипломатичному, воєнному, політичному рівнях".

"На жаль, тоді наші уряди не достукалися до світової спільноти. Тоді так само треба було привернути увагу до української нації, до її культури та мови, до тієї загрози, яка йшла з півночі, від більшовицької Росії", - повідомив гендиректор музею.

Він згадав також про подальший опір України нацизму в Другій світовій війні та повоєнні визвольні рухи (опір УПА, дисидентський рух та інші).

"Це все - складові одного процесу у різних формах. І тих спроможностей, які були у людей тоді, відповідно до тих чи інших історичних контекстів, спроможностей, політичної ситуації", - зауважив експерт.

Він наголосив, що "зараз бачимо абсолютно ту ж саму проекцію подій на сьогодення".

"Зараз нам так само треба доводити цивілізованому світу, чим важливий захист української незалежності, її суверенітету. І не лише для нас, а й для європейського континенту", - підсумував Пошивайло.