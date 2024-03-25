Спроби Путіна пов'язати теракт під Москвою з Україною треба присікти, - британський міністр

Зв'язків між терактом у торговому центрі "Крокус Сіті хол" під Москвою та Україною немає. Фейкам російського диктатора Володимира Путіна слід протистояти.

Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Шаппс зазначив, що "немає жодного зв'язку України з терактом під Москвою, про який знала б Британія". При цьому терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність. "Ми повинні протистояти спробам Путіна пов'язати це (мова про Україну і теракт - ред.)", - додав міністр. Він також підтримав слова свого колеги, "тіньового" міністра оборони Британії Джона Хілі, який заявив, що теракт "не має стати кремлівським прикриттям для незаконної війни Путіна в Україні".