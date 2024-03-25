Попытки Путина связать теракт под Москвой с Украиной нужно пресечь, - британский министр

Связи между терактом в торговом центре "Крокус Сити холл" под Москвой и Украиной нет. Фейкам российского диктатора Владимира Путина нужно противостоять.

Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Шаппс отметил, что "нет никакой связи Украины с терактом под Москвой, о которой бы знала Британия". При этом террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность. "Мы должны противостоять попыткам Путина связать это (речь об Украине и теракте - ред.)", - добавил министр. Он также поддержал слова своего коллеги, "теневого" министра обороны Британии Джона Хили, который заявил, что теракт "не должен стать кремлевским прикрытием для незаконной войны Путина в Украине".