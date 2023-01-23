UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спроба заборонити бороди в армії викликала глузування з Герасимова, - британська розвідка

Фото: Валерій Герасимов (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Генерал Валерій Герасимов, начальник Генерального штабу Росії та нещодавно призначений командувачем військ в Україні розпочав свою діяльність з підвищення повсякденної дисципліни у військах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, відколи він прийняв командування, офіцери намагалися заборонити неформальну форму, поїздки на цивільних автомобілях, використання мобільних телефонів і нестандартні стрижки.

За даними британської розвідки, заходи зустріли скептично. Одні з найбільших глузувань викликали спробами покращити стандарти гоління солдатів. Офіційні особи т.зв. "ДНР" назвали розстановку пріоритетів "фарсом". Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин розкритикував військове керівництво, заявивши, що "війна - час активних та сміливих, а не голених".

"Російські сили продовжують стикатися з оперативним глухим кутом і тяжкими втратами. Те, що Герасимов приділяє першорядну увагу в основному другорядним нормативним актам, ймовірно, підтвердить побоювання багатьох його скептиків у Росії. Разом з міністром оборони Сергієм Шойгу його все частіше вважають відірваним від реальності і на презентації, а не на суті справи", - наголошують у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Москва планує відправити недороблені танки "Армата" на фронт у пропагандистських цілях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДНРВійна Росії проти України