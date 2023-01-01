Спроба окупантів повернути позиції під Сватовим та вибухи в Криму: карти боїв

ВСУ не дають окупантам повернути втрачені позиції під Сватовим та Кремінною. Водночас росіяни повідомляють про атаку безпілотників у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Інститут вивчення війни (ISW).

Бої у Луганській області

Російські війська продовжували обмежені контратаки з метою повернути втрачені позиції вздовж лінії Сватове-Кремінна.

За даними Генерального штабу України, ЗСУ відбивали атаки російських військ у районі н.п. Стельмахівка, Невське та Білогорівка.

Нацполіція України повідомила, що російські війська завдали удару по будівлі РВВС у Лимані Донецької області з ракети С-300.

Бої у Донецькій області

31 грудня російські війська продовжили наступальні операції у районі Бахмута. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили атаки росіян у районі Бахмута; за 22 км на північний схід від Бахмута в районі Соледар, Білогорівка, Бахмутське, Підгородне, а також за 31 км на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки та Нью-Йорка.

Росіяни стверджують, що "Вагнер" атакував південно-східну околицю Соледара. Українські та російські сили залишаються у вогневому контакті біля Кліщіївки.

31 грудня російські війська продовжили наступальні дії у районі Авдіївка-Донецьк. За повідомленням Генштабу України, українські сили відбили атаки російських військ у районі Авдіївки.

Російський військкор заявив, що російські війська провели наземні штурми поблизу н.п. Водяне і спробували просунутися у бік Веселого.

Генштаб України повідомив, що російські сили продовжували звичайну стрілянину із закритих позицій вздовж лінії зіткнення у Донецькій та Запорізькій областях.

Ситуація на півдні

Російські джерела намагаються перебільшити перемоги та міць на півдні України. 31 грудня Міноборони Росії заявило, що російські війська захопили Дорожнянку Запорізької області. Російський військкор стверджував, що 30 грудня російські війська прорвали лінію оборони України біля Дорожнянки. Однак неясно, чи захопили російські війська селище. Український Генштаб повідомив, що 31 грудня російські війська обстріляли Дорожнянку Запорізької області.

Російські сили продовжували обстрілювати українські населені пункти вздовж лінії фронту на півдні України.

Війська РФ продовжували оборонні дії на південному напрямку. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив 31 грудня, що російські війська розпочали будівництво укріплень у районі Розівки Запорізької області перед в'їздом із Донецької області.

Українські сили продовжували завдавати ударів по скупченню російських солдатів і техніки. Генштаб України повідомив, що 29 грудня внаслідок ударів українських військ у районі населених пунктів Пологи та Велика Білозерка Запорізької області було поранено 115 російських військовослужбовців, знищено зенітно-ракетний комплекс, склад боєприпасів та п'ять одиниць військової техніки.

Український Генштаб також заявив, що українські удари вбили близько 200 російських солдатів у районі Федорівки Херсонської області 29 грудня

Місцевий Telegram-канал повідомив, що російські кошти ППО в окупованому Росією Криму було активовано 31 грудня. Канал також повідомив про вибухи в невстановленому місці в Криму і надав відео із чутними вибухами та двома видимими слідами диму в небі.

Російський військкор стверджував, що російські сили збили невстановлену кількість українських безпілотних літальних апаратів (БПЛА) поблизу окупованого Джанкоя,

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) оголосило, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) втратила зв'язок з останньою резервною лінією електропередачі, що діє, увечері 29 грудня.

Нагадаємо, українські бійці завдали потужних ударів по позиціях росіян у Херсонській та Запорізькій областях, внаслідок чого ворог зазнав серйозних втрат.