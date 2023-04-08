Спроба Москви зруйнувати енергосистему України провалилася, - британська розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у повідомленні, Росія завдавала дальніх ударів з жовтня 2022 року, але з початку березня 2023 року великомасштабні атаки стали рідкістю. Удари меншого масштабу (менше 25 носіїв) продовжуються, але цілком імовірно, що вони не вплинуть на систему.

За даними британської розвідки, українські мережеві компанії продовжують закуповувати трансформатори та інші важливі компоненти для заміни. Транспортування та встановлення цих компонентів є серйозною логістичною проблемою, особливо трансформаторів високої напруги, які важать не менше 100 тонн.

"Енергетична ситуація в Україні, швидше за все, покращиться з приходом теплішої погоди. Планування та підготовка до наступної зими, ймовірно, вже почалися", - зазначають у Міноборони Британії.