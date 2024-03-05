Спроба Москви посіяти розбрат: у Білому домі прокоментували витік розмови з Німеччини

Він нагадав, що Берлін вже розслідує цей витік, і заявив, що обговорення контенту, який став надбанням громадськості, грає на руку Росії.

"Це нахабна і прозора спроба росіян спробувати посіяти розбрат, спробувати посіяти розкол і спробувати створити враження, ніби Захід не єдиний і навіть уряд не єдиний у своїх діях", - сказав він.

За його словами, Захід не повинен йти у руслі цієї спроби. "Ми не збираємося приймати цю передумову. Це те, чого хочуть росіяни", - сказав він.

Кірбі заявив, що США працюють разом із Німеччиною, щоб підтримати Україну. "І німці активізувалися; вони значно активізувалися. І ми з нетерпінням чекаємо на продовження роботи з канцлером Шольцем та його урядом, оскільки вони продовжують знаходити способи підтримати Україну, а ми, тут, удома, робимо все можливе, щоб спробувати отримати додаткове фінансування, щоб ми могли продовжувати підтримувати Україну", - сказав він.

Він зазначив, що обговорення витоку "тільки полегшує Путіну продаж цієї безглуздої історії про те, що це свого роду війна між Заходом та Росією, США та Росією, НАТО та Росією".

За його словами, "Путін хоче, щоб люди думали, а не те, що сталося насправді, а саме: у лютому, два роки тому, він вирішив напасти і вторгнутися до сусідньої країни, яка не загрожувала ні йому, ні кому або ще, якщо вже на те пішло. Так що ніхто не повинен купуватися на цю риторику".

Витік розмови

Раніше Москва опублікувала аудіозапис, де старші офіцери ВПС Німеччини обговорюють теоретичні можливості використання Україною німецьких крилатих ракет Taurus удару по Кримському мосту.

Окрім того, що вони поставили під сумнів позицію канцлера, офіцери також розкрили подробиці про дії британських та французьких військ на території України.

Міністерство оборони Німеччини підтвердило витік розмови німецьких офіцерів щодо можливості застосування ракет Taurus в Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що ця подія буде швидко розслідувана. Німецьке Федеральне відомство військової контррозвідки розпочало перевірку можливого перехоплення російською стороною розмов німецьких офіцерів.