За сприяння Favbet Foundation українські спортсмени проходять навчання з першої допомоги від FAST

Як повідомляють у фонду, протягом січня–лютого досвідчені інструктори FAST вже провели 10 тренінгів, під час яких навчили основам першої допомоги 212 тренерів та спортсменів з таких видів спорту, як спортивна гімнастика, важка атлетика, легка атлетика, дзюдо, веслування, греко-римська боротьба, вільна боротьба.

Учасники навчання засвоїли методи зупинки критичних кровотеч, надання допомоги особам без свідомості та проведення серцево-легеневої реанімації. Ці навички мають вирішальне значення для збереження життя під час надзвичайних ситуацій.





Враховуючи зацікавленість та позитивні відгуки учасників, проєкт було масштабовано: у 2025 році планується проведення додаткових тренінгів для понад 1600 спортсменів у різних куточках країни. Це перший в Україні масштабний приклад системного навчання першої допомоги для спортивної спільноти.

"Перед нами стоять серйозні виклики - потрібно не лише охопити якнайбільшу кількість людей цими життєво важливими знаннями, а й поставити таке навчання на системні рейки, бо запит лише зростає. Дякуємо нашим партнерам, завдяки яким ми можемо навіть у такі складні часи масштабувати цей проєкт на всю країну", - зазначила директорка FAST Євгенія Згурова.

У благодійному фонді Favbet Foundation також заявили, що підтримуватимуть проєкт до моменту повної реалізації.

"Ми впевнені, що інвестиції у навчання першої допомоги серед спортсменів є інвестиціями у майбутнє України. Своєю діяльністю ми прагнемо створити безпечне середовище, де кожен має можливість розвиватися і допомагати іншим у критичних ситуаціях. Підтримка таких ініціатив є невід’ємною складовою нашої місії щодо розвитку спорту та освіти в Україні", - зазначили у фонді Favbet Foundation.