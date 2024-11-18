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Для справжніх перегонів: Hyundai Elantra отримав спортивну версію

Понеділок 18 листопада 2024 14:59
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Для справжніх перегонів: Hyundai Elantra отримав спортивну версію Фото: Hyundai Elantra отримав спортивну версію (motorsport.hyundai.com)
Автор: Константин Широкун

Седан Hyundai Elantra N отримав гоночну версію в стилі машин серії TCR. Авто отримало агресивний обвіс та модернізований салон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Седан Hyundai Elantra N TCR Edition відрізняється від звичайної Elantra N лише зовні. Під капотом – все той же двигун 2.0 T-GDI потужністю 280 к.с. Коробки передач – шестиступінчаста "механіка", або роботизована трансмісія 8DCT. Стандартно Elantra N оснащена диференціалом підвищеного тертя, електроннокерованими амортизаторами та різними надбудовами для ще більш емоційного водіння.

Для справжніх перегонів: Hyundai Elantra отримав спортивну версію

Головне нововведення TCR Edition – регульоване вуглепластикове антикрило, що прийшло на зміну штатному зігнутому спойлеру. До нього додаються 19-дюймові колеса N TCR і гальма N Performance. Також для машини можна замовити "гоночні" наліпки, але поки що така можливість є тільки у покупців з Південної Кореї, де Elantra N TCR Edition з'явиться вже в грудні.

Для справжніх перегонів: Hyundai Elantra отримав спортивну версію

Інші зміни стосуються оформлення салону, щоправда, і тут дуже скромно. Кермо тепер з оплеткою з алькантари та з нульовою міткою в блакитному кольорі Performance Blue. Той самий відтінок використовується для ременів безпеки. Цього року авто продаватиметься лише у південній Кореї, а вже наступного року оцінити нововведення Elantra N TCR Edition зможуть глобальні ринки.

Для справжніх перегонів: Hyundai Elantra отримав спортивну версію

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