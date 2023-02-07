Справи проти гауляйтерів Енергодара та Мелітополя передали до суду

"Екс-депутати від заборонених партій обвинувачуються у державній зраді та колабораційній діяльності. З початком російської агресії зловмисники перейшли на бік ворога та взяли участь у силовому захопленні влади в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Депутат Мелітопольської міської ради Галина Данильченко перебувала на посаді "виконуючої обов’язки Мелітопольського міського голови", а згодом стала головою "військово-цивільної адміністрації міста Мелітополь". Андрій Шевчик був призначений головою так званої "адміністрації міста Енергодар".

Зазначається, що вони скасували всі структури органів виконавчої влади, через засоби масової інформації схиляли місцеве населення до співпраці з ворогом та організували господарську діяльність із забезпечення окупаційних військ усім необхідним від харчового забезпечення до надання дизельного палива. Також гауляйтери брали активну участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на тимчасового окупованих територіях Запорізької області.

Обвинувальні акти щодо Данильченко та Шевчика вже передані до суду. За державну зраду та колабораційну діяльність вони можуть отримати покарання у вигляді довічного позбавлення волі.