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Справи проти гауляйтерів Енергодара та Мелітополя передали до суду

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Запорізька область, Вівторок 07 лютого 2023 22:19
Справи проти гауляйтерів Енергодара та Мелітополя передали до суду Фото: Галина Данильченко (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

СБУ завершила досудове розслідування щодо двох "високопосадовців" окупаційної влади на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Справи проти них були передані на розгляд до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Запорізької ОВА.

"Екс-депутати від заборонених партій обвинувачуються у державній зраді та колабораційній діяльності. З початком російської агресії зловмисники перейшли на бік ворога та взяли участь у силовому захопленні влади в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Депутат Мелітопольської міської ради Галина Данильченко перебувала на посаді "виконуючої обов’язки Мелітопольського міського голови", а згодом стала головою "військово-цивільної адміністрації міста Мелітополь". Андрій Шевчик був призначений головою так званої "адміністрації міста Енергодар".

Зазначається, що вони скасували всі структури органів виконавчої влади, через засоби масової інформації схиляли місцеве населення до співпраці з ворогом та організували господарську діяльність із забезпечення окупаційних військ усім необхідним від харчового забезпечення до надання дизельного палива. Також гауляйтери брали активну участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на тимчасового окупованих територіях Запорізької області.

Обвинувальні акти щодо Данильченко та Шевчика вже передані до суду. За державну зраду та колабораційну діяльність вони можуть отримати покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, що прокуратура оголосила про підозру депутатці Мелітопольської міської ради у державній зраді. Її російські окупанти призначили новим "мером" в тимчасово окупованому Мелітополі.

В Енергодарі депутат-колаборант від партії "ОПЗЖ" Андрій Шевчик створив "народну раду". Міський голова Дмитро Орлов попередив про те, що "рада" немає відношення до юрисдикції України.

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