Дела против гауляйтеров Энергодара и Мелитополя передали в суд
СБУ завершила досудебное расследование двух "высокопоставленных" представителей оккупационных властей на временно захваченных территориях Запорожской области. Дела против них были переданы на рассмотрение в суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Запорожской ОВА.
"Экс-депутаты от запрещенных партий обвиняются в государственной измене и коллаборационной деятельности. С началом российской агрессии злоумышленники перешли на сторону врага и приняли участие в силовом захвате власти в регионе", - говорится в сообщении.
Депутат Мелитопольского городского совета Галина Данильченко состояла в должности "исполняющей обязанности Мелитопольского городского головы", а впоследствии стала главой "военно-гражданской администрации города Мелитополь". Андрей Шевчик был назначен главой так называемой "администрации города Энергодар".
Отмечается, что они отменили все структуры органов исполнительной власти, через СМИ склоняли местное население к сотрудничеству с врагом и организовали хозяйственную деятельность по обеспечению оккупационных войск всем необходимым от пищевого обеспечения до предоставления дизельного топлива. Также гауляйтеры активно участвовали в организации и проведении незаконного "референдума" на временного оккупированных территориях Запорожской области.
Обвинительные акты в отношении Данильченко и Шевчика уже переданы в суд. За государственную измену и коллаборационную деятельность они могут получить наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Напомним, что прокуратура объявила о подозрении депутату Мелитопольского городского совета в государственной измене. Ее российские оккупанты назначили новым "мэром" во временно оккупированном Мелитополе.
В Энергодаре депутат-коллаборант от партии "ОПЗЖ" Андрей Шевчик создал "народный совет". Городской голова Дмитрий Орлов предупредил о том, что "совет" не имеет отношения к юрисдикции Украины.
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