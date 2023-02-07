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Дела против гауляйтеров Энергодара и Мелитополя передали в суд

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Запорожская область, Вторник 07 февраля 2023 22:19
Дела против гауляйтеров Энергодара и Мелитополя передали в суд Фото: Галина Данильченко (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

СБУ завершила досудебное расследование двух "высокопоставленных" представителей оккупационных властей на временно захваченных территориях Запорожской области. Дела против них были переданы на рассмотрение в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Запорожской ОВА.

"Экс-депутаты от запрещенных партий обвиняются в государственной измене и коллаборационной деятельности. С началом российской агрессии злоумышленники перешли на сторону врага и приняли участие в силовом захвате власти в регионе", - говорится в сообщении.

Депутат Мелитопольского городского совета Галина Данильченко состояла в должности "исполняющей обязанности Мелитопольского городского головы", а впоследствии стала главой "военно-гражданской администрации города Мелитополь". Андрей Шевчик был назначен главой так называемой "администрации города Энергодар".

Отмечается, что они отменили все структуры органов исполнительной власти, через СМИ склоняли местное население к сотрудничеству с врагом и организовали хозяйственную деятельность по обеспечению оккупационных войск всем необходимым от пищевого обеспечения до предоставления дизельного топлива. Также гауляйтеры активно участвовали в организации и проведении незаконного "референдума" на временного оккупированных территориях Запорожской области.

Обвинительные акты в отношении Данильченко и Шевчика уже переданы в суд. За государственную измену и коллаборационную деятельность они могут получить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, что прокуратура объявила о подозрении депутату Мелитопольского городского совета в государственной измене. Ее российские оккупанты назначили новым "мэром" во временно оккупированном Мелитополе.

В Энергодаре депутат-коллаборант от партии "ОПЗЖ" Андрей Шевчик создал "народный совет". Городской голова Дмитрий Орлов предупредил о том, что "совет" не имеет отношения к юрисдикции Украины.

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