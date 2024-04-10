Справи Майдану: двох командирів "Беркута" зі Львова судитимуть за вбивства активістів
В Україні передали до суду справу двох колишніх командирів львівського "Беркута". Їх звинувачують у причетності до вбивств активістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Про кого йдеться
Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження стосовно колишнього командира Львівського батальйону міліції особливого призначення "Беркут" та помічника начальника штабу цього підрозділу.
Затримані майже рік тому екс-беркутівці підозрювалися в організації вбивств учасників масових акцій протесту в центрі Києва. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Деталі справи
18 лютого 2014 року вони безпосередньо сприяли вбивству трьох активістів, заподіянню тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості понад 100 учасникам акції протесту, зокрема 10-м - вогнепальні поранення.
Командир львівського "Беркуту", діючи за вказівкою керівництва столичної міліції, віддав наказ своїм підлеглим отримати набої зі свинцевою картеччю, спорядити їх у помпові рушниці та вести невибіркову стрілянину по активістах, доки ця картеч не закінчиться. Командир батальйону має громадянство РФ.
"Тому очевидно, що він як громадянин Російської Федерації діяв у її інтересах, обравши кривавий спосіб розправи з активістами за їхню громадянську проукраїнську позицію", - пише ДБР.
Майно обвинувачених заарештовано
"Беркутівці" обвинувачуються за цілою низкою статей кримінального кодексу, зокрема й за фактом умисного вбивства та теракту.
Щоб ускладнити роботу слідчих і проведення балістичних експертиз, помічник начальника штабу за вказівкою командира батальйону привласнив знаряддя скоєння злочину - вогнепальну зброю - і приховав її.
"Однак, хоч і через 9 років, але правосуддю вдалося наздогнати командира та затримати", - додали правоохоронці.
Наразі його позбавили українського громадянства, заарештували майно, як і майно помічника начальника штабу, для відшкодування збитків, завданих злочином.
Справи Майдану
Наприкінці 2013 та на початку 2014 років Україну охопили протести, які отримали назву Революція гідності. Протести призвели до зміни влади, а також втечі за кордон експрезидента Віктора Януковича разом з його соратниками.
Внаслідок протистояння на Майдані загинули 107 протестувальників та 13 міліціонерів. Підозри щодо причетності до вбивств здебільшого було висунуто співробітникам розформованого нині спецпідрозділу МВС "Беркут".
Нещодавно працівники Державного бюро розслідувань повідомили про нові підозри колишнім командирам спецпідрозділу "Беркут".
Також у жовтні Святошинський районний суд Києва оголосив рішення у справі про розстріли людей на вулиці Інститутській у лютому 2014 року.
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