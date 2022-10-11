В справі за ліцензії 1xBet з третьої спроби визначився суддя

ТОВ "Твоя бетінгова компанія", яка представляє в Україні 1xBet, за один тиждень подало до суду один й той самий позов тричі. Перший 28 вересня, другий - на наступний день, і третій - 4 жовтня. На думку журналістів, це могло бути пов'язано з бажанням попасти на потрібного суддю.

Система авторозподілу справ між суддями перші два рази обирала суддю Оксану Головань. Втретє в же авторозподіл визначив вже іншого суддю - Володимира Келеберду.

В апараті суду в коментарі Delo.ua пояснили, що позивач може подавати та відкликати свій позов скільки завгодно разів.

"Те, що робить зараз 1xBet - один з методів обходу системи визначення судді за справою… Це може свідчити або про спробу ”вийти” на конкретного суддю, або про намір ухилитись від розгляду справи суддею Головань. В будь-якому разі така махінація свідчить про те, що росіяни намагаються вплинути на хід розгляду справи", - йдеться в публікації.

Суддя Володимир Келеберда є одним з підозрюваних у гучній справі по спробі голови ОАСК Павла Вовка захопити судову владу в Україні. Окрім того, громадський рух "Чесно" відніс його до категорії недоброчесних суддів за приховування елітного маєтку під Києвом від декларування.

Разом з тим, журналісти підозрюють суддю у проросійській позиції, оскільки за ним маються судові рішення проти активістів ВО "Свобода", яким Келеберда забороняв проводити мітинги в Києві, а також на користь російського актора Федора Добронравова, що відкрито підтримав анексію Криму та робив антиукраїнські заяви.

У 2019 році суддя Келеберда скасував рішення СБУ про заборону в’їзду Добронравова в Україну і визнав протиправним рішення Мінкульту про внесення даного громадянина РФ до "Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці".