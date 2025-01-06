У справі 'Енергоатому' виявили можливий конфлікт інтересів голови НАБУ

Зокрема, у центрі розслідування - діяльність дружини Кривоноса, Галини Польшинської, яка керує компаніями, що належать дружині Едуарда Самоткала, підозрюваного у справі про корупційні схеми в "Енергоатомі".

У справі йдеться про можливе привласнення майна через зловживання службовим становищем. Серед фігурантів: Едуард Самоткал, Дмитро Лисенко та Віссаріон Кім. За версією слідства, компанії Самоткала постачали обладнання за завищеними цінами.

Самоткал перебуває в розшуку з 2017 року, однак його бізнеси, оформлені на дружину Руслану, продовжують працювати. Однією з таких компаній є ТОВ "Інноваційні технологічні продукти" ("Інтехпро"), керівником якої є Галина Польшинська.

Журналісти вказують, що історія взаємодії родини Польшинських із Самоткалом може сягати ще 1990-х років.

Інформація про те, що Галина Польшинська є дружиною Семена Кривоноса підтверджується в його декларації.

Також Польшинська зазначена керівником таких структур Самоткалів: DAAR company s.r.o. (Чехія) (з 19.09.2015 по 22.02.2017) і Business Perspective Alfa, s.r.o. (Чехія) (з 06.10.2015 по 21.02.2017) - що видно в реєстрі.