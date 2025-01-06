ua en ru
Пн, 06 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У справі 'Енергоатому' виявили можливий конфлікт інтересів голови НАБУ

Понеділок 06 січня 2025 18:25
UA EN RU
У справі 'Енергоатому' виявили можливий конфлікт інтересів голови НАБУ Фото: Національне антикорупційне бюро України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Журналісти-розслідувачі знайшли звʼязок між головою Національного антикорупційного бюро України та фігурантами справи щодо ймовірних зловживань у "Енергоатомі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНН.

Зокрема, у центрі розслідування - діяльність дружини Кривоноса, Галини Польшинської, яка керує компаніями, що належать дружині Едуарда Самоткала, підозрюваного у справі про корупційні схеми в "Енергоатомі".

У справі йдеться про можливе привласнення майна через зловживання службовим становищем. Серед фігурантів: Едуард Самоткал, Дмитро Лисенко та Віссаріон Кім. За версією слідства, компанії Самоткала постачали обладнання за завищеними цінами.

Самоткал перебуває в розшуку з 2017 року, однак його бізнеси, оформлені на дружину Руслану, продовжують працювати. Однією з таких компаній є ТОВ "Інноваційні технологічні продукти" ("Інтехпро"), керівником якої є Галина Польшинська.

Журналісти вказують, що історія взаємодії родини Польшинських із Самоткалом може сягати ще 1990-х років.

Інформація про те, що Галина Польшинська є дружиною Семена Кривоноса підтверджується в його декларації.

Також Польшинська зазначена керівником таких структур Самоткалів: DAAR company s.r.o. (Чехія) (з 19.09.2015 по 22.02.2017) і Business Perspective Alfa, s.r.o. (Чехія) (з 06.10.2015 по 21.02.2017) - що видно в реєстрі.

Журналісти також наголошують, що зв’язки дружини голови НАБУ з бізнесами Самоткала можуть свідчити про потенційний конфлікт інтересів й могли вплинути на неактивність НАБУ у розслідуванні справи "Енергоатому".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ Энергоатом
NEWS
Росіяни розстріляли українських військових у Донецькій області, - Лубінець
Росіяни розстріляли українських військових у Донецькій області, - Лубінець
DAILY
НАТО в часи Трампа. Чи можуть США вийти з альянсу і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна НАТО в часи Трампа. Чи можуть США вийти з альянсу і чим це загрожує