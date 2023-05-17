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Справедлива ціна на газ та розблокування його експорту сприятиме збільшенню газовидобутку, - експерт

Фото: справедлива ціна на газ та розблокування його експорту сприятиме збільшенню газовидобутку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Через поточну ситуацію на газовому ринку нові інвестори не стануть вкладати кошти у розвиток українського газовидобутку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

За його словами, зараз газовий ринок знаходиться у скрутному фінансовому стані. Він зазначив, що ця проблема виникла, бо приватні газовидобувники не можуть експортувати та продавати свій ресурс.

"В результаті півтора мільярда кубічних метрів лежать на сьогодні в підземних сховищах приватних компаній", - наголосив Омельченко.

Він також додав, що за таких умов нові інвестори не стануть вкладатись в український газовидобуток, бо відсутні стимули для його нарощування.

"Треба ситуацію буде змінювати таким чином, щоби той, хто видобуває природний газ, він міг реалізовувати його на внутрішньому ринку по ринковим цінам, чи експортувати без жодних обмежень. В іншому випадку, ніяких інвестицій і зростання газовидобутку не буде", - підсумував Омельченко.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Герус запропонував відновити експорт газу та вугілля.

За його словами, завдяки частковому експорту вугілля та газу Україна може залучити додаткові ресурси для відновлення енергосистеми після масованих атак.

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