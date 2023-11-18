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SPRAVDI спростувало фейк про вагітну військову ЗСУ, яку нібито росіяни взяли в полон

Фото: SPRAVDI спростувало фейк про вагітну військову ЗСУ (Getty Images)
Автор: Каріна Клименко

Україна спростувала фейк про вагітну військову Збройних сил України, яку нібито російські окупанти взяли в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Відео з вагітною військовослужбовицею ЗСУ, яку взяли в полон росіяни, - фейкове", - повідомили в центрі.

SPRAVDI розповіло, що в мережі з'явилось відео, на якому росіяни нібито беруть в полон вагітну жінку-військовослужбовця ЗСУ.

Такий ролик показав топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов.

"Відео, яке тиражують росіяни, - підробка. На такі докази фальсифікації вказали журналісти проєкту "Без брехні", - наголосили в центрі.

На це, за даними центру, вказує кілька чинників, зокрема:

  • Форма жінки у кадрі - чиста, не затерта.

    При цьому пропагандисти стверджують,  що військовослужбовиця - з передової. Крім цього, відсутнє спорядження - розгрузки, ремінь з обвісами, наколінники, у плитоносці немає плит та зброї.

  • Обличчя полоненої не видно.

    На відео жінка сидить спиною або боком до військових, що з точки зору безпеки, тих, хто бере в полон - неправильно. Бо таким чином вони не бачать те, що може бути приховано у жінки спереду - наприклад, граната.

  • Місцевість не схожа на ту, де ведуться інтенсивні бойові дії.

    Не чути звуків вибухів, пострілів.

  • Жінка на відео ніби навмисно сидить і чекає, поки її візьмуть в полон.

"І найголовніше: вагітність - підстава для звільнення зі служби. Вагітна військовослужбовиця ЗСУ просто не могла опинитися на передовій", - наголосили в центрі.

Фейки проти України

Нещодавно до мережі потрапило відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, де він нібито закликає українців до "перевороту", а військових - "не підкорятися злочинним наказам влади".

Зокрема терористи за допомогою штучного інтелекту створили цілі сюжети про нібито відключення світла в Україні. Такі ролики поширювали у соцмережах.

Про те як відрізнити брехню, можна прочитати за посиланням.

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