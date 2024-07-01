Вербицького звільнили з посади заступника генпрокурора

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Сьогодні, 1 липня, генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення Вербицького за власним бажанням.

Справа Вербицького

Згідно з нещодавнім розслідуванням проекту "Схеми", дівчина заступника генерального прокурора України Дмитра Вербицького веде розкішне життя. У 2024 році Христина Ільницька придбала елітний автомобіль Porsche та триповерховий котедж у Києві. Загальна вартість цих покупок сягає 52 мільйонів гривень.

Сам Вербицький заперечує свою причетність до фінансування цих придбань. Проте, офіційно задекларований дохід Ільницької за останні 10 років складає лише близько 360 тисяч гривень.

Цей випадок викликав широкий резонанс у суспільстві та призвів до відкриття кримінального провадження Національним антикорупційним бюро України щодо можливого незаконного збагачення Вербицького.

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що було розпочате службове розслідування щодо Вербицького.

21 червня Вербицького відсторонили від виконання обов'язків.

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