Справа "Укрінбанку": експерт вказав на незаконну ліквідацію банку

З 2014 року в Україні було 104 випадки ліквідації банків. Проте процедура ліквідації з юридичної точки зору виглядає сумнівною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кандидата юридичних наук Геннадія Дубова.

"Україна хоче побудувати капіталістичну систему без капіталістів. І судову систему без обовʼязковості судових рішень. Проблематика надзвичайно широка", - каже експерт, наводячи приклад кейсу "Укрінбанку".

У 2015 році Нацбанк видав постанову про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ "Укрінбанк" та призначення куратора. Потім установу віднесли до неплатоспроможних.

"У грудні того ж 2015-го року дирекція Фонду гарантування вкладів видає рішення про запровадження тимчасової адміністрації в "Укрінбанку". Але на цей час вже було рішення суду про визнання дій НБУ протиправними. У березні 2016 року відкликається банківська ліцензія та цей банк ліквідовується. Того ж дня, 22 березня 2016-го, Фонд гарантування вкладів розпочинає процедуру ліквідації "Укрінбанку", і повноваження делегуються ліквідатору банку", - нагадує історію справи "Укрінбанку" Геннадій Дубов.

За його словами, аналогічна ситуація в Україні мала місце зі 104 банками.

"Ми добре памʼятаємо про "ПриватБанк", про націоналізацію інших банків, а менші банки - як "Укрінбанк", - десь так збоку з точки зору історії. Але у банка були вкладники, дебітори, кредитори, власники - всі ці зацікавлені особи десь існують. І надалі рішення про ліквідація банку і віднесення його до категорії проблемних були скасовані у судах всіх інстанцій. Але до цього моменту пройшло 5-6 років", - наголошує експерт.



Він також акцентує, що рішення Нацбанку та Фонду гарантування вкладів щодо цього та низки інших банків про ліквідацію було незаконним.

Але попри ухвали судів усіх інстанцій, які є обовʼязковими для виконання на всій території України, це на практиці нічого не змінює - банк не може працювати, адже законодавством повернення банківської ліцензії не передбачене.

"Тобто держава забрала власність юридичної особи, актив у вигляді банківської ліцензії (як виявилось, незаконно), і посилається на те, що законодавством не передбачено, як з такої незаконної ситуації виходити. Попри рішення всіх українських судів, держава каже - "не знаю, ніяк я не виконаю це рішення, не повернемо тобі банківську ліцензію". Рішення суду у банку є, а ліцензії нема", - каже Дубов.

У власників банку в такій ситуації є кілька варіантів дій, щоб повернути банк до життя. Перший - продовжувати судитися. Другий - змінити назву юридичної особи, відповідно КВЕДи, щоб продовжити господарську діяльність так, як держава дозволяє. Саме так вчинили в "Укрінбанку": його перейменували у ПАТ "Укрінком", змінили місце реєстрації, КВЕДи. Але виникла правова колізія.

"Велика палата Верховного суду зробила висновок про фактичне існування під одним ідентифікаційним кодом двох юридичних осіб з різним обсягом правоздатності. Такої ситуації наука ще не бачила. Це ніби у фізичної особи зʼявиться віртуальний двійник", - коментує юрист.