Дело "Укринбанка": эксперт указал на незаконную ликвидацию банка

С 2014 года в Украине было 104 случая ликвидации банков. Однако процедура ликвидации с юридической точки зрения выглядит сомнительной.

"Украина хочет построить капиталистическую систему без капиталистов. И судебную систему без обязательности судебных решений. Проблематика очень широка", - говорит эксперт, приводя пример кейса "Укринбанка".

В 2015 году Нацбанк издал постановление о введении особого режима контроля за деятельностью ПАО "Укринбанк" и назначении куратора. Затем учреждение отнесли к неплатежеспособным.

"В декабре того же 2015 года дирекция Фонда гарантирования вкладов выдает решение о введении временной администрации в "Укринбанке". Но в настоящее время уже было решение суда о признании действий НБУ противоправными. В марте 2016 года отзывается банковская лицензия и этот банк ликвидируется. В тот же день, 22 марта 2016, Фонд гарантирования вкладов начинает процедуру ликвидации "Укринбанка", и полномочия делегируются ликвидатору банка", - напоминает историю дела "Укринбанка" Геннадий Дубов.

По его словам, аналогичная ситуация в Украине имела место со 104 банками.

"Мы хорошо помним о "ПриватБанке", о национализации других банков, а меньшие банки - как "Укринбанк", - где-то так со стороны с точки зрения истории. Но у банка были вкладчики, дебиторы, кредиторы, владельцы - все эти заинтересованные лица где-то существуют "И в дальнейшем решение о ликвидации банка и отнесении его к категории проблемных были отменены в судах всех инстанций. Но к этому моменту прошло 5-6 лет", - отмечает эксперт.

Он также акцентирует, что решение Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов в этом и ряде других банков о ликвидации было незаконным.

Но, несмотря на определения судов всех инстанций, обязательных для выполнения на всей территории Украины, это на практике ничего не меняет - банк не может работать, ведь законодательством возврат банковской лицензии не предусмотрен.

"То есть государство забрало собственность юридического лица, актив в виде банковской лицензии (как оказалось, незаконно), и ссылается на то, что законодательством не предусмотрено, как из такой незаконной ситуации выходить. Несмотря на решение всех украинских судов, государство говорит - "не знаю, никак я не выполню это решение, не вернем тебе банковскую лицензию". Решение суда у банка есть, а лицензии нет", - говорит Дубов.

У владельцев банка в такой ситуации есть несколько вариантов действий, чтобы вернуть банк к жизни. Первый – продолжать судиться. Второй - изменить название юридического лица, соответственно КВЭДы, чтобы продолжить хозяйственную деятельность так, как государство позволяет. Именно так поступили в "Укринбанке": его переименовали в ПАО "Укринком", сменили место регистрации, КВЭДы. Но возникла правовая коллизия.

"Большая палата Верховного суда заключила фактическое существование под одним идентификационным кодом двух юридических лиц с разным объемом правоспособности. Такой ситуации наука еще не видела. Это будто у физического лица появится виртуальный двойник", - комментирует юрист.