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Справа про розкрадання в "Укренерго": бізнес-партнера Коломойського оголосили в розшук

Укрїна , Четвер 25 січня 2024 13:46
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Справа про розкрадання в "Укренерго": бізнес-партнера Коломойського оголосили в розшук Фото: НАБУ оголосило в розшук бізнес-партнера Коломойського (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук бізнесмена Михайла Кіпермана та ще двох фігурантів у справі розкрадання в "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ

Також відомо, що разом із ним розшукують ще двох осіб, причетних до організації схеми із розкрадання грошей "Укренерго".

"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних у кримінальному провадженні Кіпермана Михайла Юрійовича, Кондрашова Дмитра Олександровича та Фролову Юлію Миколаївну", - заявили у відомстві.

Фото: підозрювані в участі схеми із розкрадання грошей "Укренерго" (www.facebook.com/nabu.gov.ua)
Нагадаємо, в рамках даної справи правоохоронці розкрили схему заволодіння електричною енергією "Укренерго". Її вартість склала понад 716 млн гривень.

Нещодавно викриті корупційні схеми в Україні

Раніше співробітники Служби безпеки України викрили корупційну схему розкрадання оборонного бюджету в Одесі.

За версією правоохоронців, головний інженер військового квартирно-експлуатаційного управління привласнив собі понад 1 млн бюджетних гривень, які були виділені на будівництво багатофункціонального спортивного комплексу.

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