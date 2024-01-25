Справа про розкрадання в "Укренерго": бізнес-партнера Коломойського оголосили в розшук
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук бізнесмена Михайла Кіпермана та ще двох фігурантів у справі розкрадання в "Укренерго".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ
Також відомо, що разом із ним розшукують ще двох осіб, причетних до організації схеми із розкрадання грошей "Укренерго".
"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних у кримінальному провадженні Кіпермана Михайла Юрійовича, Кондрашова Дмитра Олександровича та Фролову Юлію Миколаївну", - заявили у відомстві.
Нещодавно викриті корупційні схеми в Україні
Раніше співробітники Служби безпеки України викрили корупційну схему розкрадання оборонного бюджету в Одесі.
За версією правоохоронців, головний інженер військового квартирно-експлуатаційного управління привласнив собі понад 1 млн бюджетних гривень, які були виділені на будівництво багатофункціонального спортивного комплексу.
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