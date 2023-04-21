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Справа проти екс-заступника міністра оборони Шаповалова не стосується корупції, - юрист

Фото: справа проти екс-заступника міністра оборони Шаповалова не стосується корупції (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Справа проти екс-заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова не стосується корупції, хоча вручення підозри збіглося з "яєчним скандалом". Більше того, у справі навіть не зафіксовано збитків державі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на юриста Андрія Вігірінського.

"Наша громадська думка настільки любить скандали, зраду, і не хоче вникати… У нас у період "яєчного скандалу" Резнікова залітало просто все в корупцію. Його заступника, Шаповалова, теж лупили як корупціонера", - заявив юрист.

Шаповалова підозрюють у "перешкоджанні діяльності ЗСУ" шляхом укладання на початку повномасштабної війни контрактів на постачання амуніції, частина з якої виявилася неякісною. При цьому у рішенні суду щодо обрання запобіжного заходу зазначено, що це "справа без збитків", зазначив Вігірінський.

"То чому Коболєв, який не виконав умови запобіжного заходу, не заплатив заставу у 200 млн, перебуває зараз на волі, а заступник, у якого немає збитків, із заставою в 400 млн перебуває під вартою?" - сказав він.

У справі фігурує неякісна продукція, яка закуповувалась у постачальників із країн НАТО та ЄС. Таким чином, виходить, що це європейські постачальники "перешкоджали Збройним силам", звернув увагу Вігірінський.

Раніше захисник Шаповалова, старший партнер адвокатського об'єднання Lawyers Alliance Сергій Мітюрін назвав справу проти свого підопічного "абсурдною".

За його словами, слідство так і не довело існування корисливого умислу в екс-заступника міністра оборони.

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