Справа Майдану: суд виніс вирок беркутівцю, який катував протестувальників

Суд виніс вирок колишньому беркутівцю, обвинуваченого у катуванні протестувальників на колонаді центрального входу на стадіон "Динамо" імені В. Лобановського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офіс генерального прокурора.

"Цим вироком суд апеляційної інстанції скасував виправдувальний вирок Дніпровського районного суду міста Києва, який раніше був предметом апеляційного розгляду та на підставі постанови Касаційного кримінального суду Верховного суду переглядався в апеляційному порядку повторно", - пише пресслужба.

Під час нового розгляду прокурори довели вину беркутівця, який є діючим працівником поліції, у катуванні. Його було засуджено до 6 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що беркутівець умисно катував двох учасників Революції гідності шляхом нанесення побоїв, мучення та інших насильницьких дій.

"Це було зроблено, щоб покарати потерпілих за їхню участь в акціях протесту 20 січня 2014 року на перехресті вулиць М. Грушевського та Паркової дороги, а також з метою залякування та дискримінації їх та інших осіб", - додає Офіс генпрокурора.

Як пише пресслужба, тоді ж обох протестувальників скинули з колонади. Зокрема одного з них, який на той момент був неповнолітнім, роздягнули при температурі повітря -12 й поранили у стегно ноги ножем.

"Після цього забризкали перцевою рідиною та примусили пройти оголеним через групу правоохоронців, співаючи гімн України. Таким чином висміювали його ідеологічні переконання. У подальшому потерпілих звинуватили в організації масових заворушень", - додає пресслужба.

Справи Майдану

Наприкінці 2013 та на початку 2014 років Україну охопили протести, які отримали назву Революція гідності. Протести призвели до зміни влади, а також втечі за кордон експрезидента Віктора Януковича разом з його соратниками.

Внаслідок протистояння на Майдані загинули 107 протестувальників та 13 міліціонерів. Підозри щодо причетності до вбивств здебільшого було висунуто співробітникам розформованого нині спецпідрозділу МВС "Беркут".