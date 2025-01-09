Справа Лозинського. Колегія суддів ВАКС затвердила угоду по одному з фігурантів

Відповідно до угоди, заставу в загальному розмірі 2 684 000 грн, перераховано на спеціальний рахунок Міністерства освіти і науки України, на підтримку закладів освіти з метою закупівлі генераторів (проєкт UNITED24), а також обвинувачений зобов’язався передати до підрозділу Міністерства оборони України обладнання загальною вартістю майже 45 млн грн, та ще додатково на підтримку UNITED24 кошти в розмірі 2 350 200 грн.

Як відомо, Василя Лозинського затримали у січні 2023 року за підозрою в отриманні хабаря в розмірі 400 тисяч доларів. За версією слідства, Лозинський допоміг укласти договори на суму 500 млн грн, отримавши за це "винагороду" у розмірі 8% від суми контрактів.

Суд встановив, що у квітні 2022 року Лозинський зустрівся з бізнесменом Сергієм Кривим, який запропонував постачати територіальним громадам мобільні установки для очищення води та спецавтомобілі через свої компанії. Спочатку Лозинський відмовився через відсутність коштів, але згодом ініціював виділення державних грошей на ці закупівлі.

У липні уряд затвердив розпорядження про виділення 1,4 млрд грн, частина з яких була перерахована компаніям Кривого.

В коментарі РБК-Україна Олександр Крошка підтвердив затвердження угоди ВАКС та розповів деталі справи.

"Так, дійсно, 18 грудня 2024 року ВАКС затвердив укладену угоду про визнання винуватості між прокурором САП та мною. З Кривим ми познайомились у 2021-2022 роках через футбол. У 2022 році він запропонував мені взяти участь у програмі постачання обладнання, посилаючись на Лозинського, який, за його словами, гарантував підтримку", - зазначив він.

За його словами, на початку співпраці з Кривим він сприймав цю пропозицію як бізнес-проєкт: "не було мови про те, що хтось із представників влади бере участь у цій ініціативі, або про якісь інші аспекти, які могли б викликати підозри".

"Під час першої зустрічі про якісь зобов’язання перед особами з міністерства мови також не було. Але згодом стало зрозуміло, що ці зобов’язання все ж були Кривим взяті за виділення коштів, супроводження угод з його компаніями", - говорить бізнесмен.

Також він прокоментував обставини співпраці з іншими фігурантами.

"На першій зустрічі з Кривим він не згадував про якісь конкретні зобов’язання перед представниками міністерства, але я для себе зрозумів, що такі домовленості в нього існували. Моя перша розмова з ним стосувалася технічної можливості виробництва та постачання обладнання. Всі ключові питання вирішував Кривий. Він організовував угоди, залучав компанії та забезпечував передачу коштів. Моя участь полягала у виконанні виробничих зобов’язань", - додав Крошка.

Щодо Лозинського, то через деякий час Кривий все ж запропонував організувати зустріч в Мінрегіоні для обговорення обсягів, строків поставок тощо і десь у середині літа 2022 року така зустріч між ним, Кривим та Лозинським відбулася.

"Зустріч була робочою, питання передачі якоїсь неправомірної вигоди не підіймалось. Лозинський мав готувати розпорядження та забезпечити виділення фінансування, я та Кривий мали виготовляти і постачати. Усі подальші питання щодо комунікації та домовленостей з представниками Мінрегіону, Кривий взяв на себе", - говорить Крошка.

За його словами, на початку січня 2023 року Кривий запитав у нього - чи зможе той підготувати 500 тисяч доларів США. "Це орієнтовно складало б 8% від загальної вартості поставлених котелень станом на середину лютого 2023 року. З його слів гроші призначались людям, які сприяли укладенню договорів, можливо, в тому числі Лозинському. Втім, вже маючи певний досвід спілкування з Кривим, я не виключав, що він може розподілити гроші так, як йому заманеться. В принципі, як свідчать обставини справи, так і сталось, частину грошових коштів він залишив для себе", - додає бізнесмен.

Варто зазначити, що на ключову роль Кривого вказує й рішення суду, як в частині залучення компаній для укладення договорів, так і щодо передачі неправомірної вигоди.

"Справа тривала більше ніж 2 роки і мені важливо поставити в ній юридичну крапку. Я визнаю вину, не бачу причин когось покривати і надаю покази, які підтверджуються доказами, зібраними детективами НАБУ та прокурорами САП. Близько 50 млн грн будуть спрямовані на потреби оборони, як у вигляді прямих перерахувань коштів, так і у вигляді обладнання, яке я передам підрозділам Міноборони. Вирок, не клеймо на людині на все життя, це на моє переконання хибне упередження, яке ми культивуємо. Проекти, якими ми з колегами та партнерами займаємось, є корисними для країни, а своє покарання вважаю справедливим", - резюмував він.

Розгляд справи щодо самого Василя Лозинського у Вищому антикорупційному суді ще триває.