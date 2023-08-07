Справа Логвинського. ЄСПЛ розглядає рішення щодо політичних переслідувань в Україні

Європейський суд з прав людини розглядає рішення щодо порушення ст.18 Конвенції із захисту прав людини і основних свобод (політичні переслідування) в Україні у відношенні до юриста Георгія Логвинського. Це стане першим офіційно визнаним випадком політичних переслідувань з часів Януковича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської правозахисної групи та ряду українських і міжнародних захисників в результаті дослідження справи Логвинського.

"На даний час на фінальній стадії в Європейському суді з прав людини знаходяться заяви Георгія Логвинського та заяви підозрюваних у вказаному к/п проти України у зв’язку з порушенням при здійсненні розслідування норм Конвенції із захисту прав людини і основних свобод, зокрема, ст. 6 (право на справедливий суд), ст. 8 (право на повагу до особистого життя) та ст. 18 (політично вмотивовані переслідування) (заяви №32671/20, №25382/20, №41027/20). Вони вже пройшли стадію комунікації та очікують розгляду по суті", - зазначається у відкритому зверненні експертів ЄСПЛ.

На думку правників, визнання з боку ЄСПЛ незаконності дій у відношенні до Логвинського стане вперше визнаним з часів Януковича політичним переслідуванням в Україні.

Приводом для відкритого звернення стало заочне вручення слідчими НАБУ підозри та оголошення в розшук віцепрезидента Парламентської асамблеї Ради Європи у 2017-2018 роках, адвоката Георгія Логвинського. ЄСПЛ підтвердив порушення з боку держави та виніс відповідне рішення. НАБУ ж вважає, що звернення до суду та виконання рішення, включаючи рішення ЄСПЛ, є злочинним.

Правники попереджають, що через конфлікт з ЄСПЛ Україна матиме негативні наслідки.

"Розслідування прямо втручається в діяльність ЄСПЛ, на розгляді в якому знаходяться у фінальній стадії міждержавні справи "Україна проти Росії", а також кілька тисяч приєднаних до них індивідуальних скарг громадян України, які мають стратегічне значення для подальших стягнень збитків з РФ на користь України (на сотні мільярдів євро). Вказане кримінальне провадження свого часу загальмувало розгляд цих справ ЄСПЛ і завдало шкоди позиціям України", - зазначають підписанти.

Відкрите звернення підписали, зокрема, лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв; директор Харківської правозахисної групи, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини та співголова Міжнародної асоціації "Меморіал" Євген Захаров; віце-президент Світового єврейського конгресу, виконавчий віцепрезидент Конгресу національних громад України, виконавчий співпрезидент Вааду України Йосиф Зісельс; президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків Ігор Козловський.

Як повідомлялося, 10 липня на сайті НАБУ з’явилася новина про вручення екс-віцепрезиденту Парламентської асамблеї Ради Європи Георгію Логвинському підозри заочно в межах кримінального провадження 2017 року щодо виконання рішення ЄСПЛ у справі "Золотой Мандарин Ойл" проти України. 2 серпня 2023 року Логвинського оголосили в розшук.

Також відомо, що 6 липня 2020 року було ухвалено рішення Пленуму ЄСПЛ про порушення Україною міжнародних зобов’язань внаслідок непрофесійних дій окремих посадових осіб України, які здійснювали таємне стеження та збирання доказів в порушення норм національного та міжнародного права та здійснювали тиск на учасників цього процесу. Внаслідок цього ЄСПЛ вперше в історії відмовив у знятті дипломатичного імунітету з Георгія Логвинського.