Дело Логвинского. ЕСПЧ рассматривает решение о политических преследованиях в Украине

Европейский суд по правам человека рассматривает решение о нарушении ст.18 Конвенции по защите прав человека и основных свобод (политические преследования) в Украине в отношении юриста Георгия Логвинского. Это станет первым официально признанным случаем политических преследований со времен Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Харьковской правозащитной группы и ряда украинских и международных защитников в результате исследования дела Логвинского.

"В настоящее время на финальной стадии в Европейском суде по правам человека находятся заявления Георгия Логвинского и заявления подозреваемых в указанном у/п против Украины в связи с нарушением при осуществлении расследования норм Конвенции по защите прав человека и основных свобод, в частности, ст. 6 (право на справедливый суд), ст. 8 (право на уважение личной жизни) и ст. 18 (политически мотивированные преследования) (заявления №32671/20, №25382/20, №41027/20). Они уже прошли стадию коммуникации и ожидают рассмотрения по существу", - отмечается в открытом обращении экспертов ЕСПЧ.

По мнению юристов, признание со стороны ЕСПЧ незаконности действий в отношении Логвинского станет впервые признанным со времен Януковича политическим преследованием в Украине.

Поводом для открытого обращения стало заочное вручение следователями НАБУ подозрения и объявления в розыск вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2017-2018 годах, адвоката Георгия Логвинского. ЕСПЧ подтвердил нарушение со стороны государства и вынес соответствующее решение. НАБУ же считает, что обращение в суд и исполнение решения, включая решение ЕСПЧ, преступно.

Юристы предупреждают, что из-за конфликта с ЕСПЧ Украина будет иметь негативные последствия.

"Расследование прямо вмешивается в деятельность ЕСПЧ, на рассмотрении в котором находятся в финальной стадии межгосударственные дела "Украина против России», а также несколько тысяч присоединенных к ним индивидуальных жалоб граждан Украины, имеющих стратегическое значение для дальнейших взысканий убытков с России в пользу Украины (на сотни миллиардов евро). Указанное уголовное производство в свое время затормозило рассмотрение этих дел ЕСПЧ и нанесло вред позициям Украины", - отмечают подписанты.

Открытое обращение подписали, в частности, лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев; директор Харьковской правозащитной группы, председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека и сопредседатель Международной ассоциации "Мемориал" Евгений Захаров; вице-президент Всемирного еврейского конгресса, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины, исполнительный сопрезидент Ваада Украины Иосиф Зисельс; президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Игорь Козловский.

Как сообщалось, 10 июля на сайте НАБУ появилась новость о вручении экс-вицепрезиденту Парламентской ассамблеи Совета Европы Георгию Логвинскому подозрения заочно в рамках уголовного производства 2017 года по исполнению решения ЕСПЧ по делу "Золотой Мандарин Ойл" против Украины. 2 августа 2023 Логвинского объявили в розыск.

Также известно, что 6 июля 2020 было принято решение Пленума ЕСПЧ о нарушении Украиной международных обязательств вследствие непрофессиональных действий отдельных должностных лиц Украины, которые осуществляли тайное наблюдение и сбор доказательств в нарушение норм национального и международного права и оказывали давление на участников этого процесса. В результате ЕСПЧ впервые в истории отказал в снятии дипломатического иммунитета с Георгия Логвинского.