Справа з крадіжками у військовій частині: фігурантів перевіряють на зв'язки з РФ

Як зазначили у ДБР, 14 травня у чотирьох можливих фігурантів справи провели обшуки. Правоохоронці вилучили комп'ютери, засоби зв’язку, військове майно, законність походження якого встановлюється, а також 3,5 млн гривень у різній валюті.

Крім того, в одного з них було виявлено георгіївські стрічки та 110 тисяч російських рублів готівкою. ДБР перевіряє службовців щодо співпраці зі спецслужбами ворога.

Вирішується питання щодо оголошення підозри чотирьом військовим у привласненні військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Їм загрожує ув'язнення від 10 до 15 років.