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Дело с воровством в воинской части: фигурантов проверяют на связи с РФ

Житомир, Четверг 16 мая 2024 11:49
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Дело с воровством в воинской части: фигурантов проверяют на связи с РФ Фото: ГБР выяснило новые детали по делу с кражами в воинской части (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители расследуют дело о воровстве в воинской части в Житомирской области. Фигурантов проверяют на связи с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как отметили в ГБР, 14 мая у четырех возможных фигурантов дела провели обыски. Правоохранители изъяли компьютеры, средства связи, военное имущество, законность происхождения которого устанавливается, а также 3,5 млн гривен в разной валюте.

Кроме того, у одного из них были обнаружены георгиевские ленты и 110 тысяч российских рублей наличными. ГБР проверяет служащих касательно сотрудничества со спецслужбами врага.

Решается вопрос об объявлении подозрения четырем военным в присвоении военного имущества, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Им грозит заключение от 10 до 15 лет.

Что еще известно о деле

Напомним, в ноябре 2023 года в Минобороны в ходе проверок на территории воинской части в Житомирской области обнаружены неучтенные компоненты в три комплекта аппаратуры засекреченной связи.

Это микросхемы с содержанием драгоценных металлов - золотом, серебром и платиной. Их стоимость составляет 65 млн гривен.

В ходе расследования были обнаружены вероятные воры военного имущества. Как выяснило следствие, чиновники воинской части составили фиктивные акты по уничтожению аппаратуры. На самом деле была уничтожена только система тайных блоков, узлов и упаковок, остаток же военные присвоили, чтобы впоследствии продать.

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