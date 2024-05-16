Дело с воровством в воинской части: фигурантов проверяют на связи с РФ

Правоохранители расследуют дело о воровстве в воинской части в Житомирской области. Фигурантов проверяют на связи с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как отметили в ГБР, 14 мая у четырех возможных фигурантов дела провели обыски. Правоохранители изъяли компьютеры, средства связи, военное имущество, законность происхождения которого устанавливается, а также 3,5 млн гривен в разной валюте.

Кроме того, у одного из них были обнаружены георгиевские ленты и 110 тысяч российских рублей наличными. ГБР проверяет служащих касательно сотрудничества со спецслужбами врага.

Решается вопрос об объявлении подозрения четырем военным в присвоении военного имущества, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Им грозит заключение от 10 до 15 лет.