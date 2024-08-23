Справа Коломойського: БЕБ зменшило суму збитків на 1,3 млрд гривень

"Вже не вперше БЕБ відмовляється від змісту своїх підозр Ігорю Коломойському, змінюючи їх до невпізнаваності", - зазначає адвокат Олександр Лисак.

За його словами, така поведінка правоохоронців може свідчити про їхню невпевненість у власних доказах.

Адвокат також наголошує на тому, що між серпнем 2023 року та серпнем 2024 року БЕБ вже кілька разів змінювало формулювання підозр, кожного разу називаючи різні суми збитків.

"Спочатку йшлося про заволодіння 1 млрд гривень заводу "Нафтохімік Прикарпаття", пізніше - про 5,8 млрд "Приватбанку", ще пізніше - про 5,3 млрд "Приватбанку" та "Укрнафти", а на останньому етапі - про 4 млрд гривень", - додав він.

"У слідства немає жодного доказу, який би підтверджував, що хоча б одна витрачена гривня пішла на рахунок Ігоря Коломойського", - зазначив Лисак.

Також адвокат звертає увагу на те, що фінансова звітність Приватбанку за період з 2013 по 2023 рік, оприлюднена на початку травня 2024 року, жодним чином не відображає збитків, які б могли бути пов'язані з протиправними діями, у яких підозрюють Коломойського.

"Ми сподіваємося на справедливий розгляд справи в Європейському суді з прав людини", - резюмував Лисак.