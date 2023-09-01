Справа про гуманітарку. Колишньому замміністра економіки обрали запобіжний захід

Колишньому заступнику глави Мінекономіки Олександру Грибану сьогодні, 1 вересня, обрали запобіжний захід у справі по можливій розтраті 62 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.

За рішенням суду Грибана відпустили під 939 400 грн застави, яку мають внести протягом 5 днів.

Також на нього поклали наступні обов'язки:

прибувати до детектива, прокурора, суду;

не відлучатися з Києва без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання та роботи;

утриматися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним Тарасом Висоцьким;

здати закордонний паспорт.

Що цьому передувало

Нещодавно НАБУ повідомило, що першому заступнику міністра агрополітики та ексзаступнику міністра економіки оголосили підозри. Їх підозрюють у розтраті понад 60 млн гривень під час закупівлі продуктів.

У першому випадку слідчі вказують про закупівлі продуктів коштом "Укрзалізниці" для населення восьми областей і міста Києва. Вони нібито проводилися за цінами, що були у 2-3 рази вище ринкових. При цьому закупівлі робилися у польської фірми, але проводили їх через посередника. Внаслідок реалізації схеми з березня по серпень 2022 року "УЗ" зазнала збитків на 28,8 млн гривень.

За версією слідства, схему організував перший заступник міністра аграрної політики та продовольства. Цю посаду з 2021 року займає Тарас Висоцький.

У другому епізоді йдеться про закупівлі продуктів у іноземного виробника з Туреччини у той же період. Слідство вказує, що закупівлі проводилися за участю Висоцького. Завдяки залученню до схеми підконтрольних фірм, ціни завищували. При цьому правоохоронці стверджують, що до реалізації оборудки був залучений також ексзаступник міністра економіки. У цьому випадку "Укрзалізниці" було заподіяно збитків на 33,7 млн гривень.

Ми вже писали, що першому заступнику глави Міністерства аграрної політики Тарасу Висоцькому обрали запобіжний захід у справі по можливій розтраті 62 млн гривень.

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