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Справа Гринкевича: ДБР завершило розслідування за фактом хабара в пів мільйона доларів

Україна, Понеділок 20 травня 2024 15:26
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Справа Гринкевича: ДБР завершило розслідування за фактом хабара в пів мільйона доларів Архівне фото: Ігор Гринкевич (suspilne.media)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці завершили розслідування щодо бізнесмена зі Львова, який пропонував пів мільйона доларів співробітнику ДБР. Тепер йому загрожує до 8 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

У тексті публікації не вказано ім'я та прізвище бізнесмена, проте раніше повідомлялося, що йдеться про Ігоря Гринкевича.

Деталі справи

Зазначається, що львівський бізнесмен, дізнавшись про порушення у 2023 році слідчими ДБР кримінального провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, вирішив піти на крайні заходи та завчасно "відкупитися", щоб уникнути кримінальної відповідальності.

"Після пропозиції хабара посадовець ДБР одразу повідомив про це своє керівництво. Бізнесмен призначив йому зустріч у ресторані, де передав сумку з готівкою. Після чого був одразу затриманий працівниками Бюро", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вказали, що він пропонував 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння в поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження щодо підконтрольних йому компаній.

Що йому загрожує

Наразі сторона захисту знайомиться з матеріалами досудового розслідування, після чого його буде передано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з можливою конфіскацією майна.

Що передувало

Раніше в соціальних мережах і ЗМІ спливли факти можливої корупції сім'ї Гринкевичів. Пізніше Ігорю Гринкевичу, його синові Роману і ще трьом керівникам підконтрольних їм компаній, оголосили підозри у справі про постачання товарів для ЗСУ.

Як у тендерах на одяг для ЗСУ перемогли будівельні фірми, чим вони займалися до цього і хто такі Гринкевичі, - у матеріалі РБК-Україна.

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