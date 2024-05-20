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Дело Гринкевича: ГБР завершило расследование по факту взятки в полмиллиона долларов

Украина, Понедельник 20 мая 2024 15:26
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Дело Гринкевича: ГБР завершило расследование по факту взятки в полмиллиона долларов Архивное фото: Игорь Гринкевич (suspilne.media)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители завершили расследование в отношении бизнесмена из Львова, который предлагал полмиллиона долларов сотруднику ГБР. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

В тексте публикации не указано имя и фамилия бизнесмена, однако ранее сообщалось, что речь идет об Игоре Гринкевиче.

Детали дела

Отмечается, что львовский бизнесмен, узнав о возбуждении в 2023 году следователями ГБР уголовного производства по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, решил пойти на крайние меры и заблаговременно "откупиться", чтобы избежать уголовной ответственности.

"После предложения взятки чиновник ДБР сразу сообщил об этом свое руководство. Бизнесмен назначил ему встречу в ресторане, где передал сумку с наличными деньгами. После чего был сразу задержан сотрудниками Бюро", - идется в сообщении.

Правоохранители указали, что он предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении изъятого имущества, а также закрытие уголовного производства по подконтрольным ему компаниям.

Что ему грозит

Сейчас сторона защиты знакомится с материалами досудебного расследования, после чего оно будет передано в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с возможной конфискацией имущества.

Что предшествовало

Ранее в социальных сетях и СМИ всплыли факты возможной коррупции семьи Гринкевичей. Позже Игорю Гринкевичу, его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных им компаний, объявили подозрения по делу о поставках товаров для ВСУ.

Как в тендерах на одежду для ВСУ победили строительные фирмы, чем они занимались до этого и кто такие Гринкевичи, - в материале РБК-Украина.

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