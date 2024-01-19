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Справа на 60 млн гривень. Екс-депутат Дніпропетровської облради і його брат отримали підозри

Україна, П'ятниця 19 січня 2024 12:17
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Справа на 60 млн гривень. Екс-депутат Дніпропетровської облради і його брат отримали підозри Фото: Офіс генпрокурора (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Бізнесменів - колишнього депутата Дніпропетровської облради та його брата - підозрюють в ухиленні від сплати понад 61 млн гривень податків. Їм повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, колишній депутат Дніпропетровської обласної ради та його рідний брат є бенефіціарними власниками ряду сільськогосподарських підприємств.

"З 2017 по 2021 роки вони неправомірно застосували ставку в розмірі 5 % змість 15% при сплаті дивідендів на адресу іноземної компанії, яка їм фактично і належала", - зазначають в Офісі.

Цим підозрювані порушили вимоги Конвенції про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

"Внаслідок таких неправомірних дій до державного бюджету не надійшло 61,4 млн грн податків", - зазначають прокурори.

Їм інкриміновано умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, а також службове підроблення (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

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