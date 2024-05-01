Споживчі кредити. Що потрібно знати перед оформленням позики

Що таке споживчі кредити

Споживчий кредит – це кошти, які позичає фінансова установа фізичній особі на певний час на її особисті потреби.

Споживчі кредити поділяються на забезпечені (іпотека, автокредит) та незабезпечені (наприклад, готівка в борг, що надається фінансовими компаніями). Вони можуть бути довгостроковими чи короткостроковими. Більшість споживчих кредитів надаються банками та фінансовими компаніями.

Перед тим, як оформлювати споживчий кредит, необхідно детально вивчити умови кредиту, порівняти пропозиції різних фінансових установ та обрати для себе найкращий варіант. Також потрібно звертати увагу на термін кредиту: чим довший термін, тим більшою буде переплата.

Що потрібно знати перед оформленням позики

Яка реальна вартість кредиту

У загальну вартість кредиту входить:

номінальна річна процентна ставка;

комісії кредитодавця, наприклад, пов’язані з наданням, обслуговуванням і поверненням кредиту, зокрема розрахунково-касове обслуговування, юридичне оформлення угоди;

додаткові платежі, наприклад, за послуги кредитного посередника, обов’язкові страхові та податкові платежі, збори на обов’язкове державне пенсійне страхування, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів.

Інформація про реальну вартість кредиту є:

в істотних умовах кредиту, які банки та фінансові компанії публікують на своїх сайтах;

у паспорті кредиту, який можна попросити у менеджера фінансової установи.

Паспорт кредиту – це документ, який містить основні умови кредиту, інформацію про реальну відсоткову ставку, порядок повернення кредиту, додаткові комісії та платежі.

Паспорт кредиту та істотні умови кредиту фінансові установи роблять за одним форматом, щоб було зручно порівняти пропозиції різних банків та фінансових компаній.

Який тип погашення кредиту: класичний чи ануїтетний

Класична схема погашення боргу передбачає нарахування відсотків на залишок тіла кредиту. Тому на початку терміну погашення кредиту розміри платежів вищі, але поступово зменшуються з кожним новим періодом.

Ануїтетна схема передбачає погашення кредиту рівними частинами упродовж усього терміну погашення кредиту. Особливість таких сплат у тому, що на початку фінансова установа закладає у них здебільшого відсотки за користування кредитом і лише ближче до кінця строку – тіло кредиту. Тому у разі дострокового погашення кредиту клієнт фінансової установи має виплатити більшу частину тіла, оскільки відсотки "наперед" вже були погашені.

Чи включені в кредитний договір додаткові послуги

Фінансова установа може включити до споживчого кредиту ще й додаткові послуги. Такою послугою може бути, наприклад, страхування життя.

Ви маєте право відмовитися від додаткових послуг під час оформлення споживчого кредиту.

Які умови дострокового погашення

Звертайте увагу на формулювання в кредитному договорі умов дострокового погашення кредиту. Фінансова установа може прописати штрафи чи комісії у випадку дострокового погашення.

Завжди уважно читайте кредитний договір, а потім підписуйте.