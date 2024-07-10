Споживання зростає через спеку: "Укренерго" оновило інформацію про графіки відключень

"За прогнозом, з 10:00 до 13:00 будуть діяти дві черги графіків відключень, в інші години доби - три черги", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, у вівторок, 9 липня, максимальне споживання на 5,4% перевищувало аналогічний показник понеділка.

Графіки та тривалість відключень

Нагадаємо, споживачі кожної області поділені на шість черг, груп побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати, визначають обленерго.

За даними Укренерго, умовно, одна черга графіків – 4 години відключень за добу, дві черги – 8 годин відключень за добу, три черги – 12 годин відключень за добу, чотири черги – більше 12 годин відключень за добу.