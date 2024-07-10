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Споживання зростає через спеку: "Укренерго" оновило інформацію про графіки відключень

Україна, Середа 10 липня 2024 10:35
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Споживання зростає через спеку: "Укренерго" оновило інформацію про графіки відключень Фото: Графіки відключень світла 10 липня будуть застосовуватися увесь день (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживання електроенергії в Україні зростає через спеку. Сьогодні, 10 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"За прогнозом, з 10:00 до 13:00 будуть діяти дві черги графіків відключень, в інші години доби - три черги", - йдеться в повідомленні.

Споживання зростає через спеку: &quot;Укренерго&quot; оновило інформацію про графіки відключень

За даними компанії, у вівторок, 9 липня, максимальне споживання на 5,4% перевищувало аналогічний показник понеділка.

Графіки та тривалість відключень

Нагадаємо, споживачі кожної області поділені на шість черг, груп побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати, визначають обленерго.

За даними Укренерго, умовно, одна черга графіків – 4 години відключень за добу, дві черги – 8 годин відключень за добу, три черги – 12 годин відключень за добу, чотири черги – більше 12 годин відключень за добу.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, тривалість відключень зменшиться з 20 чисел липня. За його словами, завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі.

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