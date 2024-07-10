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Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений

Украина, Среда 10 июля 2024 10:35
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Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений Фото: Графики отключений света 10 июля будут применяться весь день (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребление электроэнергии в Украине растет из-за жары. Сегодня, 10 июля, облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"По прогнозу, с 10:00 до 13:00 будут действовать две очереди графиков отключений, в другие часы суток - три очереди", - говорится в сообщении.

Потребление растет из-за жары: &quot;Укрэнерго&quot; обновило информацию о графиках отключений

По данным компании, во вторник, 9 июля, максимальное потребление на 5,4% превышало аналогичный показатель понедельника.

Графики и продолжительность отключений

Напомним, потребители каждой области поделены на шесть очередей, групп бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.

Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно определяет диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какую продолжительность очереди, какую очередь отключать, определяют облэнерго.

По данным Укрэнерго, условно, одна очередь графиков – 4 часа отключений в сутки, две очереди – 8 часов отключений в сутки, три очереди – 12 часов отключений в сутки, четыре очереди – более 12 часов отключений в сутки.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, продолжительность отключений уменьшится с 20 числа июля. По его словам, завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме.

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