Споживання не зменшилося. Українців попередили про можливі аварійні відключення світла

В Україні сьогодні не зменшилося споживання електроенергії через холодну погоду. Тому українців попередили про загрозу аварійних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Найбільший дефіцит потужностей в енергосистемі фіксується зранку та ввечері. Проте в "Укренерго" припускають, що на вихідних ситуація може покращитися, оскільки очікується потепління.

Сьогодні до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 02:00 до 24:00. Згідно з ними у регіонах складають графіки відключень. Якщо ліміти будуть перевищені, можливі аварійні обмеження.

"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень", - закликали українців.