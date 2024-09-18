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Споживання нелегальних сигарет в Європі зростає п’ятий рік поспіль, - KPMG

Середа 18 вересня 2024 15:56
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Споживання нелегальних сигарет в Європі зростає п’ятий рік поспіль, - KPMG Фото: споживання нелегальних сигарет в Європі зростає п’ятий рік поспіль (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Споживання нелегальних сигарет у Євросоюзі залишається на тривожно високому рівні. У 2023 році у 27 країнах-членах ЄС було спожито понад 35 мільярдів нелегальних сигарет, що майже відповідає показникам 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію дослідження в Брюсселі.

Згідно з даними дослідження, замовленого компанією Philip Morris, Франція залишається найбільшим ринком нелегальних сигарет у ЄС, на неї припадає майже половина (47,7%) загального споживання.

В цілому споживання нелегальної продукції в Європі зростає п’ятий рік поспіль, і у 2023 році досягло 52,2 мільярда сигарет у 38 країнах, що входять до дослідження

За даними звіту, майже кожна десята сигарета на континенті є нелегальною.

Своєю чергою, Україна залишається країною з другим найбільшим ринком за обсягом спожитих нелегальних сигарет, на рівні 8,4 млрд шт.

Організовані злочинні угруповання також продовжують адаптуватися до умов, переміщуючи виробничі потужності ближче до кінцевих ринків. У 2023 році було ліквідовано понад 110 підпільних фабрик з виробництва сигарет.

"Ми спостерігаємо еволюцію організованих злочинних угруповань у Європі, оскільки вони все частіше розміщують виробничі потужності ближче до західноєвропейських країн. Ми вважаємо це явище прямим наслідком провальних підходів політики, які не змогли належним чином стримати нелегальну торгівлю та знизити поширеність куріння, що ставить під загрозу споживачів, уряди, легальний бізнес та суспільство в цілому", – зазначив під час презентації дослідження Хрістос Харпантідіс, старший віце-президент з корпоративних зв’язків PMI.

Згідно зі звітом, у 2023 році уряди країн ЄС втратили близько 11,6 мільярда євро податкових надходжень через нелегальний ринок сигарет. Франція втратила приблизно 7,3 мільярда євро.

Представники Philip Morris такоє підкреслили необхідність комплексного підходу для боротьби з нелегальною торгівлею, включаючи освітні кампанії, передбачуване фіскальне та регуляторне середовище, а також скоординовану роботу правоохоронних органів та приватного сектору.

Варто зазначити, що KPMG оцінює споживання нелегальних сигарет по всій Європі вже 18-й рік поспіль. Нині звіт охоплює ситуацію в 38 європейських країн.

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