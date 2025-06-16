Споживання нелегальних сигарет у ЄС досягло рекордного рівня. Україна на другому місці, - KPMG

У Франції минулого року було спожито 18,7 млрд нелегальних сигарет, що становить 37,6% від їх загального споживання.

Нідерланди показали найбільше зростання частки нелегального ринку сигарет, що збільшилась на 10,2% та досягла 17,9% від загального споживання.

Такі країни, як Болгарія, Греція, Італія та Португалія, а також Україна, яка не входить до ЄС, показали значне зниження споживання нелегальних сигарет у 2024 році. Зокрема, Греція та Україна зафіксували зниження на 30% порівняно з 2023 роком. Утім за об'ємом ринку Україну все одно посідає друге місце.

Під час презентації дослідження старший віце-президент PMI із зовнішніх зв'язків Христос Харпантидіс закликав до обдуманого регулювання, передбачуваного фіскального законодавства та суворої уваги правоохоронців до проблеми нелегальної торгівлі, сприяючи економічній стабільності та громадському здоров'ю.

"Надмірне оподаткування - не вихід. Такі країни, як Франція та Нідерланди - країни з вищими цінами та податками на сигарети, вважали, що зможуть вирішити проблему наповнення бюджету шляхом значного підвищення податків, але вони так і не отримали очікуваних надходжень. Це не працює", - наголосив Христос Харпантидіс.

Натомість, на його думку, потрібно забезпечувати контроль та ефективне забезпечення законодавства, а також проводити просвітницьку роботу серед населення - як щодо шкоди куріння, так і щодо проблем, пов’язаних із купівлею нелегальної продукції.

"Коли всі ці чинники діють разом - починають з’являтися позитивні результати. Ті ж, хто ігнорує складність проблеми, продовжують спостерігати її зростання. Наявність дешевих, безконтрольних сигарет в тіні також нівелює зусилля зі зниження рівня куріння серед населення та ускладнює досягнення нашої стратегічної мети - майбутнього без тютюнового диму", - додав старший віце-президент PMI із зовнішніх зв'язків.