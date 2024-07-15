UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Споживання досягло максимуму через спеку: "Укренерго" назвало час найбільших відключень

Фото: Відключення світла в Україні 15 липня будуть найбільшими увечері (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Через аномальну спеку в Україні та Європі споживання електроенергії досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

За даними прес-служби, сьогодні, 15 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.

"Для компенсації дефіциту енергії в системі, сьогодні до 16:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень, з 16:00 до 24:00 – чотири черги", - йдеться в повідомленні.

Застосування чотирьох черг означає більший час відключень світла.

"Укренерго" наводить дані щодо температури в Україні та сусідніх країнах.

Відключення світла

Нагадаємо, останнім часом тривалість відключень світла в Україні збільшилася через спеку та ремонти на АЕС.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація покращиться у 20 числах липня. Тоді завершаться ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі.

У вересні спека спаде і відключення, можливо взагалі перестануть застосовувати, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Але такий період триватиме максимум місяць-два. Потім ситуація знову ускладниться. У листопаді без відключень не обійтись.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоВідключеня світла