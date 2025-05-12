"Спостерігає збоку": в Італії обурились відсутністю Мелоні на зустрічі лідерів в Києві

За словами італійських політиків, ця поїздка мала символічне значення, подібно до візиту 2022 року, коли до Києва прибули тодішній прем'єр-міністр Маріо Драгі, президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішнім канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Цього разу на фото з української столиці - Макрон, британський прем’єр Кір Стармер і новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Колишній прем'єр Італії Джузеппе Конте звинуватив Мелоні у пасивності, що вона "спостерігає збоку" і стежить за чужими рішеннями дистанційно.

Також інший колишній прем'єр-міністр Маттео Ренці написав, що Італія "втратила позиції" та "сувереністи - це погано для країни".

В офісі Мелоні у відповідь заявили, що її відсутність була свідомим політичним кроком, аби дистанціюватися від потенційної ініціативи з розгортання іноземних військ в Україні.

У Римі наполягають: позиція Італії - гарантії безпеки для України без обов’язкового членства в НАТО, але із сильнішими зобов’язаннями західних країн.

У команді Мелоні також вважають, що її дистанційність допомогла уникнути питання про розгортання військ.