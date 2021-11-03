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Способствуют киберпреступности: США добавили в черный список четыре компании

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Среда 03 ноября 2021 19:49
Способствуют киберпреступности: США добавили в черный список четыре компании Фото: США добавили в черный список четыре компании, которые способствовали киберпреступности (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Соединенных Штатах Америки добавили в "черный" список четыре иностранные компании, которые способствовали хакерским атакам и шпионской деятельности. Среди них есть компания из России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли США.

Отмечается, что компании создавали и продавали программы, которые затем использовали во время хакерских атак и шпионской деятельности.

Компания Positive Technologies из России и Computer Security Initiative Consultancy PTE из Сингапура - попали в список из-за того, что торговали киберинструментами, которые, в свою очередь, используются во время получения несанкционированного доступа к информационным системам во всем мире.

В то же время две компании NSO Group и Candiru из Израиля были обвинены в разработке и распространении шпионского программного обеспечения иностранным правительствам.

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